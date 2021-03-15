ضبط هاربين من تنفيذ 92 سنة سجن في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص "مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية" مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 106 أحكام قضائية، صادر ضده فى قضايا (تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها 53 سنة، وذلك حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.كما تم ضبط أحد الأشخاص "عامل" - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 135 حكم قضائى، صادر ضده فى قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم 39 سنة، وذلك حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.