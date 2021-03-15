ضبط 1470 مخالفة مرورية و4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة.فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 3 قضايا.فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1470 مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 152 حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.