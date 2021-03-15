ضبط 1470 مخالفة مرورية و4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة
الإثنين 15/مارس/2021 - 11:24 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 3 قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1470 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 152 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 3 قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1470 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 152 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.