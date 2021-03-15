تفاصيل اختراق منزل الأمير هارى وميجان ماركل في كاليفورنيا

تعرض منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للتسلل من قبل متطفل مرتين في ثلاثة أيام فقط، ووفقًا لموقع " 7news " في ديسمبر الماضي، واجه الزوجان تسلل من قبل أحد المتطفلين في منزلهم في مونتيسيتو كاليفورنيا، من قبل شخص يدعي نيكولاس بروكس، 37 عامًا.و ألقت الشرطة القبض عليه لأول مرة عشية عيد الميلاد ولكن تم إطلاق سراحه بتحذير، ثم تم القبض عليه فقط بعد أن ظهر في العقار مرة أخرى في 26 ديسمبر الماضي.وأضاف الموقع، ومنذ ذلك الحين اتهم الرجل بارتكاب جنحة التعدي على ممتلكات الغير، حيث سافر طريق طويل من أوهايو إلى كاليفورنيا لمحاولة التعدي على ممتلكات الغير، ولا يزال الدافع وراء التعدي على ممتلكات الغير واضحًا لكنه بلا شك سيزيد من المخاوف الأمنية للزوجين.و تأتي هذه الأخبار بعد أن كشف هاري وميجان أن قصر باكنغهام أخذ أمنهما بمجرد انتقالهما إلى أمريكا الشمالية، خلال مقابلة مع أوبرا، تحدث فيها الزوجان عن الشؤون المالية ومخاوف السلامة، وقال الأمير هاري خلال اللقاء: "عائلتي حرفيًا قطعتني ماليًا".بعد التنحي عن منصبهم من كبار أفراد العائلة المالكة وأثناء إقامتهم في جزيرة فانكوفر، قيل لهم إن أمنهم سيحدث خلل فيه، لقد كانوا يخططون في البداية للاستمرار في العمل كأعضاء في العائلة المالكة، ولهذا السبب اختاروا دولة من دول الكومنولث للانتقال إليها.قال "هاري" إن الزوجين استحوذا على صفقات "Netflix وSpotify"، للمساعدة في تغطية تكاليف الأمن الخاص بهما.