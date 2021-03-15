رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تفاصيل اختراق منزل الأمير هارى وميجان ماركل في كاليفورنيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:23 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
تعرض منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للتسلل من قبل متطفل مرتين في ثلاثة أيام فقط، ووفقًا لموقع " 7news " في ديسمبر الماضي، واجه الزوجان تسلل من قبل أحد المتطفلين في منزلهم في مونتيسيتو كاليفورنيا، من قبل شخص يدعي نيكولاس بروكس، 37 عامًا.

و ألقت الشرطة القبض عليه لأول مرة عشية عيد الميلاد ولكن تم إطلاق سراحه بتحذير، ثم تم القبض عليه فقط بعد أن ظهر في العقار مرة أخرى في 26 ديسمبر الماضي.

وأضاف الموقع، ومنذ ذلك الحين اتهم الرجل بارتكاب جنحة التعدي على ممتلكات الغير، حيث سافر طريق طويل من أوهايو إلى كاليفورنيا لمحاولة التعدي على ممتلكات الغير، ولا يزال الدافع وراء التعدي على ممتلكات الغير واضحًا لكنه بلا شك سيزيد من المخاوف الأمنية للزوجين.

و تأتي هذه الأخبار بعد أن كشف هاري وميجان أن قصر باكنغهام أخذ أمنهما بمجرد انتقالهما إلى أمريكا الشمالية، خلال مقابلة مع أوبرا، تحدث فيها الزوجان عن الشؤون المالية ومخاوف السلامة، وقال الأمير هاري خلال اللقاء: "عائلتي حرفيًا قطعتني ماليًا".

بعد التنحي عن منصبهم من كبار أفراد العائلة المالكة وأثناء إقامتهم في جزيرة فانكوفر، قيل لهم إن أمنهم سيحدث خلل فيه، لقد كانوا يخططون في البداية للاستمرار في العمل كأعضاء في العائلة المالكة، ولهذا السبب اختاروا دولة من دول الكومنولث للانتقال إليها.

قال "هاري" إن الزوجين استحوذا على صفقات "Netflix وSpotify"، للمساعدة في تغطية تكاليف الأمن الخاص بهما.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»