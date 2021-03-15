الداخلية تداهم بؤرة بيع الأسلحة والذخيرة في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت مركز شرطة أبنوب.أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى) بحوزة 16 متهمًا، كما تم ضبط قضيتى مخدرات ضُبط فيها كمية من مخدر "البانجو - الشابو – الحشيش".بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.