التشيك: أولوياتنا تسريع عملية تلقيح المواطنين ضد كورونا

أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن الأولوية القصوى للحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تسريع عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال بابيش - في تغريدة نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم الإثنين - إنه من المهم تأمين تدفق مستمر للقاحات مما سيسمح للعاملين في المجال الصحي بزيادة عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها تدريجيا إلى مائة ألف في اليوم بحلول مطلع ابريل المقبل.وتلقى أكثر من مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، فيما تلقى ما يقرب من 300 ألف شخص الجرعتين، بينما تهدف الحكومة إلى تلقيح 70% على الأقل من سكان البلاد.