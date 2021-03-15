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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقيع اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:18 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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وقع الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس والدكتور محمد العراقي نائب وكالة الفضاء المصرية اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وأكد الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أنه تم التخطيط لمدة عامين لبدء إطلاق "معامل إبتكار الفضاء" بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub.

وأوضح أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والذي من المقرر أن يتم تأسيسه في 32 كلية بـ27 جامعة في مصر، مشيرا إلى أنه عن طريق هذه المعامل سيتم تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والكورسات والمسابقات والتدريبات العملية وأيضا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.

ويشرف على المعمل الدكتور عبدالحليم ذكري والدكتورة فاطمة نويجي، كما يشرف على برنامج "معامل ابتكار الفضاء" الدكتور محمد إبراهيم بوكالة الفضاء المصرية والدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) بجامعة عين شمس.

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