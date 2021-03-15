تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل سيدة داخل شقتها بحدائق القبة

حصلت " الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة مقتل سيدة وسرقتها داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة، في القضية رقم 14071 السنة 2020 جنایات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.والذي تضمن اتهام كل من "علاء. س" 25 سنة، سائق، و"أحمد. س" 29 سنة، فرد أمن، و"سميرة. م"، 44 سنة، عاملة بمصنع حلوى، و"أشرف. ب" بارتكاب الواقعة.وجاء في أقوال رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة أن تحرياته السرية دلته أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان الأول والثاني بتحريض من الثالثة.كما جاء بأقوال - عميد شرطة رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة حاليا ومفتش مباحث فرقةالزيتون سابقا - خلال أقواله أمام النيابة العامة، أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمة الثالثة بتحريض المتهم الأول على سرقة المجني عليها فتوجه إليها برفقة الثاني وطرقا الباب زاعمين تبعيتهما الشركة الغاز ففتحت لهما وما آن ظفرا بها وحيدة في مسكنها حتى أطبق الثاني على وجهها ودفعها فسقطت أرضا فقاما بتكبيلها ایدا وقدما وفما باستخدام لاصق فتمكنوا من سرقة مسكنها.وأضاف أنه وحال استغاثتها أطبق الثاني على وجهها مرة أخرى بمساعدة الأول كاتمين أنفاسها قاصدين إزهاق روحها خشية افتضاح أمرهما فخارت قواها وفاضت روحها إلى بارئها.وأشار الضابط أنه ضبطهم نفاذا لقرار النيابة العامة وعثر بحوزتهم على المضبوطات وأقروا بارتكابهم الواقعة وبيع الغويشة للمتهم الرابع الذي دلته تحرياته على شرائها حال علمه كونها.وكشف قرار إحالة المتهمين أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "علاء. س" 25 سنة، سائق، و"أحمد. س" 29 سنة، فرد أمن، و"سميرة. م"، 44 سنة، عاملة بمصنع حلوى، و"أشرف. ب"، لأنهم في يوم 2 أبريل 2020، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، محافظة القاهرة، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليها "نادية.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها فتوجها إلى حيث أیقنا تواجدها منتحلين صفة كاذبة "عاملين بشركة الغاز " وما إن ظفرا بها وحيدة بمسكنها حتی طرحاها أرضا مكبلين إياها بلاصق، وما إن همت بالاستغاثة حتى قيد حركتها الأول وأطبق الثاني على أنفاسها قاصدين من ذلك قتلها ففاضت روحها لبارئها على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وذلك في ضوء ما جرت عليه التحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت جناية القتل بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان، سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن توجها لمسكنها زاعمين عملهما بشركة الغاز وما إن ظفرا بها وحيدة حتى كبلاها بشريط لاصق وطرحاها ارضا فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار قرار الاحالة أنه قد ارتبطت جناية القتل بجنح أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان- دخلا بيتا مسکونا والمملوك للمجني عليها نتيجة ادلائهما ببيانات غير صحيحة "كونهما عاملين بشركة الغاز" مع علمهما بذلك، وكان ذلك ارتكاب الجرائم السابقة.وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين تداخلا في وظيفة عمومية ملكية من غير أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن أدلوا بكونهما عاملين بشركة الغاز.كما أوضح أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سكين - لاصق" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهمة الثالثة اشتركت بطرق التحريض والمساعدة مع المتهمين على ارتكاب الجرائم المبينة سلفا بأن حرضتهما على سرقة مسکن مخدومتها المجني عليها طاعنة السن وساعدتهما بأن أرشدتهما إلى حيث تقطن وسبیل دخولهما ومحل احتفاظها بالمراد سرقته فتمت الجريمة، وما احتملته من نتيجة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة، والمتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة "المصوغ الذهبي" محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.