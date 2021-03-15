محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى احتفالًا بالعيد القومى

احتفلت محافظة بني سويف بعيدها القومي، وسط أجواء سادتها البهجة وفي مظاهر غير تقليدية من خلال تنظيم فعاليات ومظاهر تزينت بها مراكز والمدن المحافظة.وقام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بوضع إكليل من الزهور على الُنصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة.وعقب انتهاء مراسم وضع أكاليل الزهور هنأ المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها التهنئة لأبناء بني سويف بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي،متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا وظهيرا وطنيًا للدولة في بناء مصر الحديثة واستكمال مشوار التنمية الذي بدأته القيادة السياسية خلال السنوات الماضيةوشهدت مراسم وضع أكاليل الزهور حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني ببني سويف،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد طيار أ. ح مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، والشباب من أعضاء المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكينوأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030.ولفت إلى أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات والتي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو محافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.