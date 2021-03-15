«التعاون الإسلامي» تؤكد أهمية الوعي العالمي لمواجهة الإسلاموفوبيا

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوة المنظمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، لاعتماد يوم الـ 15 مارس من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة (الإسلاموفوبيا) لتعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.وأكدت المنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين - إدانتها ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهُويتهم، وبأي سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.وأعرب العثيمين - بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019 بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء - عن تقدير المنظمة لرئيسة الوزراء بنيوزلندا جاسيندا أرديرن، وحكومتها لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.