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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 24 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:16 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، أن حركة تداول السفن بالميناء بلغت 24 سفينة، خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز- في بيان اليوم- إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و384 طنا، شملت 4 آلاف و534 طن رمل و1474 طن فوسفات، و13 ألفا و75 طن يوريا، و1301 طن برادة حديد، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و562 طنا، شملت 1460 طن خشب زان، و3 آلاف و910 أطنان زيت، و1301 طن برادة حديد، و15 ألفا و200 طن قمح، و3 آلاف و500 طن ذرة، و1191 طن صودا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 470 حاوية "مكافئة" شملت خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وبردقوش وبقدونس وثوم وخرشوف وفول وفلفل وكراوية) وفاكهة (فراولة وبلح وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات وسنغافورة وهولندا والهند وهونج كونج والصين وسلوفينيا وكرواتيا ومالطا وفرنسا وسلوفينيا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا)، في حين بلغ عدد الحاويات الوارد 67 حاوية "مكافئة" وعدد الحاويات الترانزيت 933 حاوية "مكافئة".

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106 آلاف و157 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 176 ألفا و528 طنا، وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1350 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و415 شاحنة.

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