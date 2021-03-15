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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الغردقة: استكمال أعمال تطوير الشوارع

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:15 ص
اللواء عاطف وجدي
اللواء عاطف وجدي
علي عواد
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أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة على ضرورة استمرار أعمال التطوير التى استهدفتها رئاسة المدينة للحفاظ على المظهر العام، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بمظهر حضارى يليق بالمدينة كونها مدينة سياحية.

فى ذات السياق، تابع رئيس مدينة الغردقة، اليوم ويرافقه مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير استكمال أعمال الرصف وتركيب بلدورات وإنترلوك وأعمدة الإنارة العامة بمنطقتي لكوثر جنوبا وتقسيم الأمير طلال بشمال الأحياء شمالا بالشوارع الرئيسية الجانبية.

كما تفقد رئيس مدينة الغردقة عددا من الشوارع والميادين وأصدر تعليمات مشددة بالبدء في تنفيذ الاستثمارية عقب معاينة الشوارع على الطبيعة في وجود جميع ممثلي جهات المرافق بالمدينة.

ومن جانب آخر تقدم مجموعة من الأجانب الجاليات المقيمون بالغردقة بتقديم المشاركة المجتمعية في تجميل شوارع المدينة في أعمال تشكيلية على نفقتهم الخاصة،
كما وجهوا الشكر إلى الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ محافظ البحر الأحمر، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة على اهتمامهم بشوارع مدينة الغردقة من أعمال تطوير شوارع وإنارة ونظافة عامة.

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