ضبط شخص أدار كيانا تعليميا وهميا في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، من ضبط شخص قام بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص.و أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بإدارة كيان تعليمي وهمي، دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات خالية البيانات ومعده للتزوير – عدد من الكارنيهات الخاص بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة خبرة باللغة الأجنبية – شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – كتب خاص بالمواد العلمية التي تدرس بالأكاديمية – مجموعة من الملفات الالتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من ملفات امتحان الطلاب بالأكاديمية – كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية – دفاتر مدون بها أسماء الدارسين والمبالغ المتحصل عليها منهم – عدد 2 كلاشيه للعاملين بالأكاديمية - جهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.