3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت السلطات الصحية في التشيك، اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن هناك نحو 8 آلاف و362 مصابا بالفيروس يخضعون للعلاج بالمستشفيات، بينهم 1930 في حالة حرجة.يشار إلى أن التشيك وزعت حتى الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وتم تطعيم ستة بالمائة من إجمالي عدد السكان.