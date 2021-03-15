بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.وكان المجلس انتهى أمس الأحد، خلال جلسته العامة من الموافقة على 7 تعديلات بمشروع القانون فقط.كما وافق المجلس نهائيا خلال جلسة الامس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.