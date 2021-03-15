رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:12 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

وكان المجلس انتهى أمس الأحد، خلال جلسته العامة من الموافقة على 7 تعديلات بمشروع القانون فقط.

كما وافق المجلس نهائيا خلال جلسة الامس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.

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