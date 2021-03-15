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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو بـ«رجال الأعمال»: مبادرة «القروض الميسرة» ترفع الطلب على العقارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:12 ص
الدكتور وليد السويدي
الدكتور وليد السويدي
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري طويلة الأجل قرار جيد جدًا وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «السويدي»، في تصريحات له، أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عامًا.

وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.

وتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجًا كبيرًا لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.

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