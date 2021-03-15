وزير التعليم: إعداد مقررات الترم الثاني لـ «أولى وتانية ثانوي»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقررات الفصل الدراسي الثاني، للصفين الأول والثاني الثانوي، يجري إعدادها حاليا وسيتم إعلانها قريبًا.وأعلن وزير التربية والتعليم، أمس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،مقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.وانطلقت أمس الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومي.وتضمن الإقرار بيانات الطالب من حيث الاسم، والصف الدراسي، والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه،" أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتي الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار مني بذلك".