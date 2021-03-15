عمومية «المصرية للاتصالات» تعتمد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات، على تعديل نص المواد رقم 21 و43 من النظام الأساسي للشركة.وينص التعديل المقترح للمادة 21 من النظام الأساسي، على أن «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء على الأقل ومن 13 عضوًا على الأكثر بدلًا من 11 عضوًا في السابق، على أن تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر يتم تعيين مجلس الإدارة من 13 عضوًا بدلًا من 11عضوًا على أن يقسموا إلى 4 أعضاء بدلًا من 3 أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقًا لما سيرد تفصيله في هذه المادة، عضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة، و8 أعضاء بدلًا من 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»وقالت الشركة في بيان لإدارة الإفصاح للبورصة اليوم الإثنين، إن الجمعية العمومية فوضت مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية ومشروع التعديل.واقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 قرشًا للسهم على المساهمين عن أرباح عام 2020.وأوضحت الشركة أن المقترح تضمن توزيع نحو 8.53 مليار جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 50 قرشًا لكل سهم عن أرباح العام الماضي.ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، 24% بنهاية عام 2020 إلى 31.9 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق.وأوضحت الشركة، أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بإيرادات خدمات البيانات، والتي حققت نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل، والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.وأظهرت نتائج الأعمال نمو قاعدة عملاء الشركة على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.واقترح مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات توزيعات أرباح قدرها 50 قرشًا للسهم عن العام 2020، أي ضعف المقترح عن العام السابق محققا عائد على السهم بنسبة 4.4%.