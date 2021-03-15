حبس المتهم بالتحرش بطفلة في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بحبس المتهم بالتحرش بطفلة، وذلك بعد كتم أنفاسها أثناء لهوها بمدخل العقار التى تقطن فيه بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالي، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.