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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بالتحرش بطفلة في بدر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:09 ص
التحرش
التحرش
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بحبس المتهم بالتحرش بطفلة، وذلك بعد كتم أنفاسها أثناء لهوها بمدخل العقار التى تقطن فيه بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالي، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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