«القومي للمرأة» يثمن تعيين 6 مديرات لعدد من النيابات الإدارية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، بخالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرارا بتعيين 6 مستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.وقد أعربت رئيسة المجلس عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن هذا يأتي استمرارا لتمكين المرأة ودفعها لتولى المناصب القيادية التي تستطيع من خلالها إثبات قدراتها، وأن هذا القرار يُمثل انتصارا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية، معربة عن أملها فى تعيين مزيدا من المستشارات إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة وإعلاء لحقوق المرأة وفقا لما نص عليه الدستور المصري، وهنأت المستشارات الجدد بهذا المنصب متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.يذكر أن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر قرارًا، بتعيين 6 مستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية وهن:- السيدة المستشارة هبه الله محمد شهاوي، مديرا للنيابة كفر الشيخ القسم الأول.- السيدة المستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرا لنيابة طلخا.- السيدة المستشارة غادة محمد محمود يونس، مديرا لنيابة التعليم القسم الثالث.- السيدة المستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود، مديرا لنيابة الري.- السيدة المستشارة عبير جمال عبدالله خليل، مديرا لنيابة الزقازيق القسم الرابع.- السيدة المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرا لنيابة أسيوط القسم الثاني.