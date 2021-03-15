إيران ترفع سعري الخامين الخفيف والثقيل في أبريل

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف في أبريل للمشترين الآسيويين عند علاوة 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط عماندبي بارتفاع 40 سنتا عن الشهر السابق.وقال المصدر إن إيران حددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الثقيل عند 25 سنتا فوق متوسط عماندبي، بارتفاع 20 سنتا عن الشهر السابق.