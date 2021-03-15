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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل الجمعية العامة لـ« القابضة لمياه الشرب والصرف»

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:44 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب والصرف
محمد إبراهيم
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- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2020-2021.

- الجزار يوجه بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.. وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل.

- توجيه بتأهيل وتدريب الكوادر الفنية وخاصة فى مجال تحلية مياه البحر.

- توريد أكثر من مليون عداد مياه مُسبق الدفع.. وتركيب 470 ألف عداد.

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي 2020-2021.

وبحسب بيان له، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخاصة فى المنشآت والمباني الحكومية، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل فى المشروعات الجديدة التي تدخل الخدمة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بالشركة، وخاصة فى مجال تحلية مياه البحر.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة متابعة وتقييم أداء جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي متطلبات أداء الخدمة على أحسن وجه، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكيد على دعم وجود جيل ثان من القيادات الشابة بالشركات بمختلف المحافظات.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود التي تبذلها الشركة من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي بأعلى المعايير، للاستفادة منها، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، وكذا تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل عداد المياه مُسبق الدفع، والتأكد من توافق البرنامج مع الشركات المُنتجة للعدادات، كما تم توريد نحو 540 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة، وتركيب 470 ألف عداد مُسبق الدفع، 17 ألف عداد منها بالجهات الحكومية، وجارٍ حاليًا إجراءات البت الفني لتوريد 570 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وجارٍ توريد 27 ألف عداد مسبق الدفع بأقطار كبيرة، موضحًا أنه تم توريد وتركيب حوالي 7.5 مليون عداد ميكانيكى منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 12 بوصة إلى 6 بوصات بجميع الشركات التابعة.

وأضاف "رسلان"، أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية حيث تم إطلاق (تطبيق 125 لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى - تطبيق قراءتي لتسجيل القراءات - البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف - التحصيل الإلكتروني للفواتير - شحن العدادات مسبقة الدفع).

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