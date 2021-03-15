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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لسداد المصروفات.. إجراءات حصول طلاب الجامعات على مساعدات «التضامن»

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:02 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى ظل رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها، ومنها طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها أو مشروعات التخرج للطلبة، يكون لهم الحق فى الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني ان هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المساعدات وهى:-

- أن يكون الفرد أو  الأسرة في حالة إحتياج وغير  قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع، وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبًا في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

◄ أما عن إجراءات الحصول على الخدمة:-

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي  التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

- أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص) 

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

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