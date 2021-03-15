الرئاسة الفلسطينية: لا تراجع عن الانتخابات القادمة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، أن يكون هناك أي تراجع عن الانتخابات الفلسطينية القادمة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي.وشدد أبو ردينة في بيان صحفي وصل لـ"الدستور" نسخة منه، على أن موقف الرئيس عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح" والقيادة الفلسطينية يؤكد أننا ذاهبون إلى انتخابات تشريعية على قواعد واضحة وسلمية، ولكن يكون هناك تراجع في ذلك.ومن المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء جلسات الحوار الوطني في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية.