ضبط 56 قضية تموينية بحملة في سوهاج

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 56 قضية تموينية متنوعة.وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز حلواني، ويقيم دائرة مركز أبو تيج أسيوط لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط (160 كيلوجرام مربي، وجبنة رومي، ومسحوق شكولاتة، ومخبوزات)، وصاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 10 علبة سجائر، وضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 18 علبة سجائر.كما تم ضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و4 قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمحطة البنزين، و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.