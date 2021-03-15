رفع 468 طن مخلفات من مقابر بورفؤاد

قال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنه جرى رفع 468 طن مخلفات من مقابر المدينة خلال 13 يومًا.وأشار "عامر"، خلال متابعته، أعمال تطوير ورفع كفاءة المقابر، إلى أنه تجرى الأعمال بشكل متواصل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بالتعاون مع إدارات تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي، لافتًا إلى أنه جرت أعمال كنس الطرق الرئيسية والفرعية وتقليم وتهذيب لجميع الأشجار، ورفع جميع المخلفات.وأكد أنه جرى وضع عدد من صناديق القمامة البلاستيكية بأماكن متفرقة للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى رش وتعقيم المقابر لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.