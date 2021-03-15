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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يواصل الصعود مع استئناف مكاسب عائدات سندات الخزانة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:00 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320 بالمئة اليوم الاثنين وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420 بالمئة، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير.

وقادت الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأمريكية أمام ستة من نظرائها الرئيسيين، عند حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن اليوم، وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وزاد الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو 2020.

وضعف اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة 0.4 بالمئة.

وانخفضت العملة الرقمية بتكوين 1.4 بالمئة بعدما سجلت مستوى قياسيا في مطلع الأسبوع عند 61781.83 دولار.

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