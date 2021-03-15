21 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 21 ألفًا و304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى ثلاثة ملايين و223 ألفًا و142 حالة.وأوضحت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 102 ألف و145 حالة، وذلك عقب تسجيل 264 وفاة جديدة.يذكر أنه تم إعطاء ستة ملايين و610 آلاف و347 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن في مختلف أرجاء إيطاليا.