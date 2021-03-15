«باسيلي»: صومعة برقاش تتكون من 12خلية بسعة تخزين 60 ألف طن

أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن صومعة برقاش بمحافظة الجيزة، تعمل منذ 3 سنوات ضمن منحة إماراتية لإقامة 35 صومعة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم، اليوم، افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب واليوم لتتاح المركز بعد التطوير ضمن المنح الإماراتي لتدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيا والزراعيين.وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، في تصريحه لـ "الدستور"، إن صومعة برقاش تتكون من 12 خلية بمقدار 5 آلاف لكل خلية بإجمالي سعة تخزين 60 ألف طن.وأضاف "باسيلي"، لدينا أحدث تكنولوجيا للسعات التخزينية حيث أصبحت 3،4 مليون طن، كما أن لدينا شون مطورة، وشون عادية بقدرة استيعابية مليون طن لاستيعاب كامل الكميات المخزنة سنويا.يأتي ذلك على هامش زيارة وزير التموين، ووزيرة التعاون الدولي، ووفد من السفارة الإماراتية، وسفارة الدنمارك، ومحافظ الجيزة، لافتتاح المشروع.