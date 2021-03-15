كمال: المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب يعزز مفهوم الشراكة

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مركز التدريب والتطوير بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، يعمل على تقديم خدمات تدريبية مميزة للمؤسسات والأفراد بكفاءة، باحترافية عالية، من خلال إعداد الخطط التدريبية على أسس علمية حديثة مدروسة، تلبي احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة.وأضاف في تصريحات للدستور، أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب يعمل على إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبي احتياجات السوق والمجتمع.وأوضح على هامش افتتاح المركز، أن المركز يقوم أيضا بتقديم المقترحات التدريبية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون بين المؤسسات التدريبية المحلية والدولية وفق التشريعات المنظمة.وأشار إلى التطوير المستمر والدائم للبرامج التدريبية في ضوء التكنولوجيا الحديثة والاحتياجات.وأوضح أن المركز يسعى إلى الحصول على الاعتماد الدولي والمحلي لبرامج الدوارات التدريبية للبرامج المنفذة داخل المركز، ورفع كافة الأداء للمتدربين والعاملين بالمركز وهو ما يعزز الوضع التنافسي للمركز، بالإضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والاستشارية المتكاملة بمجال الصوامع والتخزين بما نملك من خبرات وشراكات استراتيجية وفقا لأفضل الخبرات العالمية بأعلى مستويات من الجودة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.