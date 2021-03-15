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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى ورصف منطقة السيدة نفيسة بالضواحى .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:54 ص
أعمال رصف شارع عبد
أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن استمرار العمل فى رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، حيث شهد الشارع إعادة رصف ورفع كفاءة وأعمال تجميل وزيادة معدلات الإضاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بحى الضواحى، وذلك بالتوازى مع العديد من الشوارع الأخرى التى يتم تطويرها ورصفها بحى الضواحى تحت اشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد المحافظ أنه جارى حاليا رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة بالضواحى، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مختلف المناطق السكنية بالضواحى والاكثر احتياجا لأعمال التطوير، وكانت محافظة بورسعيد قد وضعت خطة عمل بالتوازى للارتقاء بمناطق اللبانة وفاطمة الزهراء والسيدة خديجة والسيدة نفيسة، وتطوير كافة الخدمات المقدمة بهذه المناطق تماشيا مع أعمال التنمية التى تحققها بورسعيد فى كافة المجالات.

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