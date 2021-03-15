محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن استمرار العمل فى رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، حيث شهد الشارع إعادة رصف ورفع كفاءة وأعمال تجميل وزيادة معدلات الإضاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بحى الضواحى، وذلك بالتوازى مع العديد من الشوارع الأخرى التى يتم تطويرها ورصفها بحى الضواحى تحت اشراف مديرية الطرق ببورسعيد.وأكد المحافظ أنه جارى حاليا رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة بالضواحى، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مختلف المناطق السكنية بالضواحى والاكثر احتياجا لأعمال التطوير، وكانت محافظة بورسعيد قد وضعت خطة عمل بالتوازى للارتقاء بمناطق اللبانة وفاطمة الزهراء والسيدة خديجة والسيدة نفيسة، وتطوير كافة الخدمات المقدمة بهذه المناطق تماشيا مع أعمال التنمية التى تحققها بورسعيد فى كافة المجالات.