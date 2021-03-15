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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11865 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد (11865) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11790) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (75) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (584) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط (164) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات(1290) أرجيلة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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