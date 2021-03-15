نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطفلة الفلسطينية النابغة سجى خلة

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الطفلة النابغة سجى سعيد خلة، بمكتبه في إدارة الجامعة اليوم.وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بنبوغ الطفلة سجي، البالغة من العمر 11 عامًا، البصيرة بقلبها حيث حفظت سجى القرآن الكريم كاملًا، وهي بنت سبع سنوات، إضافة إلى ذلك فإنها تحفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعددًا من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على حبها لعلوم الدين، انطلاقًا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».وذكرت الطفلة سجى أنها تحب وتعشق مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وترجو وتأمل أن تدرس في رحاب الأزهر الشريف كعبة العلم وقلعة العلماء، مؤكدة أنها كانت تحلم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر.ويوم الخميس الماضي تحقق الحلم وأصبح حقيقة بعد أن لبى فضيلة الإمام الأكبر رغبتها واستقبلها في مكتبه بمشيخة الأزهر، وأوصاها بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرًا إلى أنها تمثل أنموذجًًا يحتذى به، وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.