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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء 97 مدرسة جديدة بتكلفة 580 مليون جنيه بـ7 مراكز فى سوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:51 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 27 مدرسة خلال العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 147 مليون و920 ألف جنيه، وفرت 393 فصلا دراسيا جديدا، ضمن خطة إنشاء 97 مدرسة بالمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والذي يستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز بسوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج، فى بيان اليوم، تسليم 10 مدارس في مركز البلينا، بتكلفة 48 مليونا و650 ألف جنيه، وفرت 132 فصلا دراسيا، وعدد 4 مدارس بمركز جرجا، بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، وفرت 39 فصلا، وعدد 5 مدارس بمركز المنشاة، بتكلفة 31 مليون و740 ألف جنيه، وفرت 80 فصلا، مشيرا إلى تسليم مدرسة بمركز المراغة بتكلفة 3 مليون و690 ألف جنيه، وفرت 14 فصلا، ومدرستين بمركز طما بتكلفة بلغت 10 مليون و920 ألف جنيه، وفرت 34 فصلا، كما تم تسليم مدرستين بمركز ساقلتة بتكلفة بلغت 13 مليون و100 ألف جنيه؛ وفرت 42 فصلا، لافتا إلى تسليم عدد 3 مدارس بمركز دار السلام بتكلفة 18 مليون و820 ألف جنيه، وفرت 52 فصلا.

ومن جانبه قال المهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج إنه جاري العمل في 34 مدرسة بتكلفة إجمالية 149 مليونا و50 ألف جنيه، لتوفر 388 فصلا دراسيا جديدا، مشيرا إلى أنه تم إسناد 16 مدرسة وجاري تسليم المواقع بتكلفة إجمالية 102 مليون و480 ألف جنيه، توفر 241 فصلا دراسيا، كما أنه جاري إسناد 18 مدرسة بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، لتوفر 285 فصلا دراسيا، لافتا إلى أنه جاري تجهيز الرسومات والمقايسات لإسناد عدد مدرستين بتكلفة 9 مليون جنيه لتوفر 18 فصلا.

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