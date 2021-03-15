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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في طعن مرتضى منصور

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:49 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عماد سليمان
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شهد محيط مجلس الدولة بالدقي، انتشارًا أمنيًا بالتزامن مع جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور، وهاني زادة، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابق، على الحكم الصادر من القضاء الإداري بتأييد حل مجلس مرتضى منصور.

وبدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في 1 مارس الماضي نظر طعن مرتضى ممصور، المقام منه على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك من محكمة القضاء الإداري.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي، ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنــــــــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

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