اليابان: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ

قال رئيس الوزراء الياباني، سوجا يوشيهيدي، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يمكن رفع حالة الطوارئ المتعلقة، بفيروس كورونا المستجد في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.وأضاف سوجا - في جلسة للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أنه سيتخذ قرارا نهائيا بعد الإطلاع على آراء الخبراء.وتابع أنه بالرغم من أن وتيرة التراجع في الحالات الجديدة استقرت مؤخرا، إلا أنه لا يمكنه في ظل الظروف الحالية معرفة ما إذا كان ينبغي إنهاء حالة الطوارئ أو تمديدها مرة أخرى.من جانبه، قال رئيس لجنة الخبراء الحكومية، أومي شيجيرو، إنه يعتقد أن حالة الطوارئ أثبتت فعاليتها، إلا أنه لا ينبغي اتخاذ قرار دون دراسة.