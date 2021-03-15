فلسطين: أعداد الإصابات الفعلية بكورونا ضعف المسجلة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الإثنين، إن أعداد الإصابات الفعلي بفيروس كورونا في فلسطين ضعف الأعداد المسجلة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك من يرفض إجراء الفحوصات لأسباب شخصية رغم ظهور أعراض عليهم، وشدد على أن الأراضي الفلسطينية تشهد انتشارا واسعًا ومتصاعدًا للفيروس.وأضاف المسئول الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت إلى 28% خلال الأسبوعين الماضيين، ويعود ذلك إلى الانتشار الكبير للطفرتين البريطانية والإفريقية، والتي أكدت التحقيقات الوبائية أنهما قادمتان من داخل أراضي 48، منوها بسرعة انتشار السلالات الجديدة في فلسطين أصبحت على عتبة الـ100% بين الأقارب والعائلات، رغم أن الأبحاث العالمية تشير إلى أن هذه السلالات تصل نسبة انتشارها إلى 70%.وأكد أن وزارة الصحة تعمل بكل إمكانياتها لتوفير ما تحتاجه لمواجهة الجائحة من مستشفيات جديدة ومشافٍ ميدانية أو أسرة منامات أو غرفة عناية مكثفة، حيث أنه خصص للصحة موازنة طوارئ بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد أشتية لتوفير كل ما ينقصها، محذرا من تداول الأكاذيب التي تروج إلى نقص في الأوكسجين أو توقفه في بعض المستشفيات، لما له أثر في بث الذعر والخوف لدى المواطنين.وأوضح أن الصحة الفلسطينية عملت منذ بداية الجائحة على إنشاء مراكز خاصة للأكسجين، وأضافت محطات إضافية للأكسجين السائل في المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا حتى لا تتوقف أي محطة ولو ثانية واحدة عن العمل.وفيما يخص اللقاحات،جدّد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية التأكيد بأن وصول اللقاحات قد يتم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم البدء بإعطاء اللقاحات حسب البروتوكولات العالمية الصحية للطواقم الطبية وكبار السن، لافتًا إلى أن 90 ألف مواطن حتى اللحظة سجلوا في المنصة الإلكترونية لمطعوم كورونا.