5404 إصابات جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 آلاف و404 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله منذ سبعة أشهر، فضلا عن أنها رابع أعلى حصيلة يومية تسجل في الفلبين منذ بدء الجائحة؛ لترفع هذه الحصيلة إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفًا و893 إصابة.وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 71 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 560 ألفًا و577 متعافيا.. فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 53 ألفا و479 حالة.وبحسب الوزارة، تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و837 وفاة.