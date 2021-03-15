37 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 29 مليونا و438 ألفا و222 حالة، وذلك عقب تسجيل 37 ألفا و669 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 534 ألفا و880 حالة، وذلك عقب تسجيل 564 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.