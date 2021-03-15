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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

37 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:44 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 29 مليونا و438 ألفا و222 حالة، وذلك عقب تسجيل 37 ألفا و669 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 534 ألفا و880 حالة، وذلك عقب تسجيل 564 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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