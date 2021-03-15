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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دعمًا لـ«صنايعية مصر».. دورات تدريبية لتحضير المنظفات بـ«علوم طنطا»

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 ص
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم كلية العلوم بالجامعة لدورات تدريبية خاصة بالتعريف بطرق تحضير المنظفات والمطهرات التي لا غنى عنها، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة، أن انعقاد هذه الدورات بالجامعة يأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"صنايعية مصر" بهدف تأهيل وتدريب أصحاب الأعمال اليدوية والمهن والحرف التراثية ‏وإكسابهم المهارات اللازمة ‏لمواكبة احتياجات سوق العمل ‏من العمالة المتميزة.

أشار الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، إلى أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية واضحة من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية، مع التركيز بشكل أكبر على الجانب العملي لخلق فرص عمل للمتدربين للعمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وبما يسهم في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور عبدالباسط مرسى شكر، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة أن الدورات تدريبية تشمل صناعة الصابون الصلب، صناعة الصابون السايل، صناعة مطهر الديتول الطبى والديتول الشعبى، تحضير الكلوراكس، صناعة الشاور جل، صناعة مطهر وعطر الأرضيات، وصناعة العطور.

وأضافت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع، أن المخرجات الرئيسية لهذه الدورات تتمثل فى تأهيل المتدربين لسوق العمل، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين، من خلال حصولهم على دراية كاملة بالتنفيذ العملى وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية باحترافية للوصول إلى درجة الأمان.

تقام الدورات تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور طارق مصطفي، عميد كلية العلوم، والدكتوره نهال عاطف صلاح الدين، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع.

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