رئيس «مستثمري بدر»: مبادرات «المركزي» أفضل ما قدم للصناعة خلال آخر 10 سنوات

ثمن المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، دور البنك المركزي المصري منذ بداية جائحة كورونا، وهو يقف بجوار الصناع والمستثمرين لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة والمؤثرة على الصناعة والاقتصاد بجميع القطاعات.وأضاف «العادلي» في تصريح لـ«الدستور»، أن المبادرات المتتالية للبنك المركزي بداية من تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5٪؜ إلى تمويل الصناعة بفائدة 8٪؜ مرورًا بإعفاء الممولين المتعثرين من الفوائد وجدولة أصل المديونية، هي أفضل ما قدم للصناعة المصرية خلال الـ10 أعوام السابقة.ولفت إلى أن المبادرات التي أطلقها المركزي كانت وما زالت فعالة ويستفيد منها قطاع كبير جدًا من المصانع على مستوى الجمهورية وفي مدينة بدر أيضًا.