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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:39 ص
زلزال
زلزال
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ضربت ثلاث هزات أرضية، اليوم الاثنين، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران.

وقال قائمقام المدينة علي تاتار، إن ثلاث هزات أرضية بقوة 4.1،و3.9، و3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين، قصر شيرين.

وأضاف تاتار، أن أقوى تلك الهزات التي بلغت قوتها 4.1 درجة ووقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض،كما حدثت هزة أرضية في الساعة 1: 6 و1:22 فجر اليوم بقوة 3.7 درجة على عمق 10 كيلومترات و3.9 درجة على عمق 8 كيلومترات".

وأوضح قائمقام قصر شيرين، أن مركز هذه الهزات الأرضية كان في مدينة خانقين شرق العراق على الجانب الآخر من الحدود المشتركة، مضيفا "أن تلك الهزات الأرضية لم تتسبب بوقوع أية خسائر بشرية أو مادية".

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