لاعبة منتخب مصر لذوى القدرات: «أرسلت دعوة فرحى للرئيس ونفسى يحضر»

أرسلت إحدى لاعبات منتخب مصر والبنك الأهلي لكرة الطائرة "الجلوس"، من ذوي القدرات الخاصة، دعوة فرحها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور فرحها في شهر مايو المقبل، والتي لاقت قبول واستجابة.وقالت هند الهادي، 28 سنة، من ذوي القدرات الخاصة، أنا من مدينة صان الجحر بمحافظة الشرقية، تخرجت من كلية دار العلوم بجامعة المنيا في عام 2017، وبحضر الماجستير.وتابعت أنها فقدت ساقها اليمنى في حادثة مرور قاطرة وهي طفلة عمرها 8 سنوات، لكن تفوقت دراسيًا منذ صغرها رغم مرورها بظروف استثنائية وصعبة عديدة منها اعتراض والدها على إكمالها التعليم الثانوي بدافع أن المناسب لحالتها هو أخذ شهادة الدبلوم الفني التجاري ثم زواجها بأحد أفراد عائلتها كما رأى كثير منهم وشجع والدها وقتها على ذلك.وأكدت هند، أنها لم تستسلم وأكملت مسيرتها التعليمية بدعم من والدتها التي توفيت بشكل مفاجئ أثناء الصلاة وخالها بعدها بمدة قصيرة قبل الامتحانات النهائية للثانوية العامة، لتكون هذه أكبر صدمة في حياة الفتاة الصغيرة التي تخطتها والتحقت بكلية دار العلوم، جامعة المنيا دون الرسوب في أي مادة والتفوق درسيا.بالإضافة إلى البدء في النشاط الرياضي من 2011 في الصف الأول الثانوي ثم الالتحاق بفريق البنك الأهلي لكرة الطائرة "جلوس" وبدأت المشاركة في التدريبات والحصول على بطولات، ثم تم اختيارها من ضمن لاعبات منتخب مصر والتي حصلت على "المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، والمركز الأول علي الجمهورية مع فريق البنك الاهلي وثم حققنا بطولة الدوري لعام 2020 وحصلنا على كأس البطولة".وتمنت هند أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فرحها لأنها تحبه جدًا، فمنذ إعلانه 2018 عاما لذوي القدرات أصبح لهم كيان وموجودين وبنتمكن من العمل في المؤسسات بفضل اهتمامه، ومنها تم تعييني بإحدى البنوك تنفيذًا لخطة التمكين، ولأني أثبتت نفسي من خلال اجتياز الاختبارات وفقط، مؤكدة "حلمي الوحيد إنه يحضر فرحي اللي حددناه يوم إجازة رسمية 15 مايو المقبل وهو الموافق لثالث أيام عيد الفطر المبارك وعندي أمل في ربنا في تحقيق حلمي".وأكدت أنه بعد إرسال الدعوة إلى الرئيس تم التواصل معها الأسبوع الماضي بمعرفة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم دعوتها إلى الوزارة لمقابلتها والاستماع إليها وتقديم بعض المساعدات في تجهيز الفرح، بالإضافة إلى تجهيز طرف صناعي لها كهدية لها يوم فرحها وأن الوزيرة وعدتها بحضور فرحها.وأكملت هند أنها أثناء تواجدها بجامعة المنيا التقت بخطيبها محمد، صاحب الـ 26 سنة، من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث كان مع والده في فندق قريب من الجامعة ورأى هند وأعجب بها كثيرًا وفرح أكثر عندما رآها فى طريق العودة لبلده وحصل تواصل بينهما وبين أهله وأهلها بعدها بحكم أنهما زملاء دراسة ومن محافظة واحدة، رفضت هند في البداية الارتباط به خوفًا من أن تخسره وعائلته نتيجة وضعها الخاص إضافة إلى أنها كانت تود التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات في دراستها وبطولاتها الرياضية لكن شاءت الأقدار أن تجمعها بمحمد بعد مدة طويلة من تخرجه من كلية الزراعة جامعة عين شمس وإنهاء خدمته العسكرية وعمله بأحد المصانع بعد تخرجه ليتقدم إلى أهلها الذين رحبوا به كثيرًا لحسن أخلاقه ولتيقنهم أنه يحبها وسيحافظ عليها ويدعمها.وشكر محمد محمد رجب، 26 سنة، مهندس زراعي، كل الظروف التي جمعته بها رغم فقد ساقها اليمني ولكنها استطاعت التحدي وحصد 20 بطولة في "ألعاب القوى، والرمح، والقرص" وتعتبر أول فتاة تلعب وثب عالي بساق واحدة في مصر، وبالاضافة الي العمل بأحد البنوك المصرية، كما أنها تعد رسالة الماجستير بكلية دار العلوم جامعة المنيا.