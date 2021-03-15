995 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 302 ألف و323 حالة.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة البيلاروسية بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية البيلاروسية، إن 1229 تعافوا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 293 ألفًا و485 حالة تعاف.وأضافت أن إجمالي حالات الوفيات في البلاد وصل إلى 2095 حالة وفاة منذ تفشي فيروس كورونا في بيلاروسيا.