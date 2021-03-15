«الصحة»: اللقاح المضاد لكورونا آمن وفعال بنسبة 86%

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-119) آمن وفعال بنسبة 86%، وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاح ينتج الأجسام المضادة بنسبة 99%،و يقي بنسبة 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت موقعا إلكترونيا للحجز للحصول على اللقاح المضاد لكورونا، عبر الانترنت وهو www.egcovac.mohp.gov.eg، ولفتت إلى أنها تتلقى الاتصالات لتوفير المعلومات والاستفسار على الخط الساخن 15335.وكانت الوزارة قد بدأت في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئات المستحقة من كبار السن والأطباء منذ عدة أيام.