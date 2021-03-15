679 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 51 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان، نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، على موقعها الإلكتروني- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 3 آلاف و759 فحصًا.ووفقا لأحدث البيانات، فإن 584 شخصًا تماثلوا للشفاء، فيما يمكث 7 آلاف و101 مريض بالفيروس بالمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 533 في وحدات العناية المركزة.وأشارت الوكالة إلى أنه يتم اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة على الضغط الخطير على النظام الصحي.وتلزم الأوامر الجديدة لإدارة الصحة الإقليمية في بلغاريا المؤسسات الطبية بزيادة أسرة مرضى فيروس كورونا المستجد بنسبة 20٪ أخرى، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن عدد المصابين بالفعل في العاصمة صوفيا بلغ 500 لكل 100 ألف نسمة.كما تظهر الإحصاءات الصحية أن عدد الأطفال المصابين قد ارتفع في خلال الأسبوعين الماضيين.