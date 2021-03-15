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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بدء مؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية» بالأزهر

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:30 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي "إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية"، الذي تنظِّمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة، على مدار يومين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكازاخستان، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد سالم.

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسفير كازاخستان بالقاهرة، ويأتي المؤتمر ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، وتعدد أعراقها التي يجمع بينها الإسلام.

ويناقش المؤتمر إسهامات الفارابي فى علوم عصره، وإسهاماته فى الجوانب الإنسانية والفلسفية والسياسية والأخلاقية، إلى جانب أصداء سيرته الفكرية.

وقال الدكتور نظير عيّادـ أمين عام المؤتمر إن المؤتمر يستهدف تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن المؤتمر يسلِّط الضوء على الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (259هـ 872م -339هـ 950م)، كأنموذج لأبرز العلماء الفلاسفة الأوائل، وتستهدف محاور المؤتمر من خلال ما يُقدَّم بها من بحوث علمية إثبات أن الحضارة الإسلامية عبر الفارابيّ، انفتحت على الثقافات الأخرى ولم تنغلق فأفادت وتأثَّرت وأثَّرت ولم تبخل، واتَّسع إشعاعها العلمي ليشمل شتَّى فروع المعرفة.

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