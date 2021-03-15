مسؤول أمريكي: مستعدون للتفاوض مع إيران بشأن «الاتفاق النووي»

قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس مع إيران "من الغد" والموافقة بشكل مشترك على الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي وقعته مع 5 قوى عالمية أخرى في عام 2015.ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول الذي لم تسمه قوله: "لقد أوضحنا أننا لا نتحدث عن إعادة التفاوض على الصفقة".من جانبها، أكدت إيران أنها تسعى كذلك للحفاظ على شروط الاتفاقية الأصلية دون تغيير قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها في 2018.وكان ترامب قد أعاد فرض العقوبات على طهران.. وردا على ذلك، أعادت إيران تنشيط العناصر الرئيسية للبرنامج الذي تقول الولايات المتحدة وآخرون إنه يمكن أن ينتج أسلحة نووية.وبعد شهرين تقريبًا من رئاسة بايدن، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، لم يتمكن الطرفان حتى من التحدث مع بعضهما البعض.