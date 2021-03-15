3 آلاف و697 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل ثلاثة آلاف و697 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و195 ألفا و722 حالة.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- بأنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و670 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل كامل في مختلف أرجاء الأرجنتين بلغ 418 ألفًا و625 شخصًا.