رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:28 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات فى إطار الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى وتحقيق الحراك الاقتصادي للقرى الأكثر فقرًا.

يأتي هذا فى ضوء خطة متوسطة المدى أقرتها السلطات التنفيذية والقيادات السياسية التى وضعت نصب عينيها توفير سبل العيش الكريم لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن التعاون المستمر بين شركة مياه أسيوط وشركة الإنتاج الحربى يمتد ليشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة ٤٣ ألف م٣يوم بتكلفة إجمالية ٣٠٠ مليون جنيهًا بمركز منفلوط، وتنفيذ توسعات بمحطة مياه المعابدة بطاقة ٥ ألف م٣يوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة ٢٦ ألف م٣ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيهًا بمركز أبنوب، فضلًا عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة ٣٤ ألف م٣يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٤٠ مليون جنيهًا. بمركز ساحل سليم.

وأضاف أن الشركة تسعى بكامل طاقتها دون أن تدخر جهدًا لكى تؤتى المبادرة ثمارها المرجوة ويتحقق تطوير ملموس على أرض الواقع لقرى الريف المصرى والذى فازت به ١٤٩ قرية من القرى المستهدفة بمحافظة أسيوط ب (٧) مراكز من مراكز المحافظة يحتضنوا ٢ مليون و٧٥٠ ألف مواطن بتلك القرى وهم على أتم استعداد لاستقبال نجاح المبادرة بين ابنائهم وأحفادهم.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن