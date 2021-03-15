مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات فى إطار الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى وتحقيق الحراك الاقتصادي للقرى الأكثر فقرًا.يأتي هذا فى ضوء خطة متوسطة المدى أقرتها السلطات التنفيذية والقيادات السياسية التى وضعت نصب عينيها توفير سبل العيش الكريم لكل المصريين على مستوى الجمهورية.وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن التعاون المستمر بين شركة مياه أسيوط وشركة الإنتاج الحربى يمتد ليشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة ٤٣ ألف م٣يوم بتكلفة إجمالية ٣٠٠ مليون جنيهًا بمركز منفلوط، وتنفيذ توسعات بمحطة مياه المعابدة بطاقة ٥ ألف م٣يوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة ٢٦ ألف م٣ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيهًا بمركز أبنوب، فضلًا عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة ٣٤ ألف م٣يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٤٠ مليون جنيهًا. بمركز ساحل سليم.وأضاف أن الشركة تسعى بكامل طاقتها دون أن تدخر جهدًا لكى تؤتى المبادرة ثمارها المرجوة ويتحقق تطوير ملموس على أرض الواقع لقرى الريف المصرى والذى فازت به ١٤٩ قرية من القرى المستهدفة بمحافظة أسيوط ب (٧) مراكز من مراكز المحافظة يحتضنوا ٢ مليون و٧٥٠ ألف مواطن بتلك القرى وهم على أتم استعداد لاستقبال نجاح المبادرة بين ابنائهم وأحفادهم.