«الهجرة الدولية» تتهم الحوثيين بتورطهم في محرقة مركز المهاجرين بصنعاء

اتهمت منظمة الهجرة الدولية اليوم الاثنين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بتورطها في المحرقة التي تعرض لها مركز للمهاجرين في صنعاء منذ أسبوع والذي يقع تحت سيطرتها، مؤكدة أنها لا تدير أي مراكز احتجاز في اليمن أو غيره.وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة "العربية " الإخبارية- أن ظروف الاحتجاز في مركز المهاجرين كانت غير إنسانية وغير آمنة، متابعة أن مركز الاحتجاز الذي طالته النيران تابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ما يدل على تورطها في تلك المحرقة.وأكد مدير المنظمة أنطونيو فيتورينو أن الظروف في مرفق الاحتجاز التي طاله الحريق في صنعاء في السابع من الشهر الجاري، غير إنسانية وغير آمنة، لا سيما وأنه استوعب أكبر من طاقته بثلاثة أضعاف.وقال: "ينتابني حزن عميق لوفاة عشرات المهاجرين في حريقٍ بمرفق احتجازٍ تابعٍ لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء، يوم الأحد الماضي".كانت مليشيات الحوثي قد منعت المنظمات الدولية من الوصول وزيارة الضحايا المهاجرين الأفارقة المصابين في حريق سجن الهجرة والجوازات بصنعاء.ويعتقد أن الحريق اندلع إثر رمي الانقلابيين قنابل حارقة عقب احتجاج المهاجرين رفضا لإجراءات المتمردين التعسفية.